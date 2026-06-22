Обнаружен неожиданный союзник в борьбе с жировой болезнью печени

Ученые обнаружили, что олигосахариды китайской наземной орхидеи (Bletilla striata) могут защищать печень от повреждений, вызванных жирной пищей. Исследование показало, что растительное соединение помогает уменьшать воспаление и восстанавливать обменные процессы в организме. Работа опубликована в Frontiers in Nutrition.

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В ходе эксперимента мышей сначала в течение восьми недель кормили пищей с высоким содержанием жиров, чтобы вызвать метаболически ассоциированную жировую болезнь печени. Затем животные получали олигосахариды орхидеи на протяжении 12 недель. Наиболее высокая доза вещества помогла снизить набор массы тела, уровень сахара в крови и количество жира, накопленного в печени.

Исследователи выяснили, что соединение действует через ось «кишечник — печень». Оно укрепляло кишечный барьер, препятствуя проникновению вредных веществ в организм, способствовало росту полезных кишечных бактерий и нормализовало обмен желчных кислот. Кроме того, у животных снизилась активность молекулярных механизмов, связанных с хроническим воспалением печени.

По словам авторов работы, олигосахариды Bletilla striata одновременно воздействуют на несколько звеньев заболевания, что делает их перспективным кандидатом для создания пищевых добавок или пребиотиков.