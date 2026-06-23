Обычная привычка перед сном оказалась связана с болезнью Альцгеймера

Просмотр телевизора, использование смартфона или даже тусклый свет от ночника перед сном могут влиять на здоровье мозга сильнее, чем считалось ранее. К такому выводу пришли ученые из Университета Кентукки, изучавшие связь между ночным освещением, качеством сна и развитием болезни Альцгеймера. Результаты исследований опубликованы в журналах Sleep и Alzheimer’s & Dementia.

В рамках первого исследования специалисты выяснили, что слабый свет ночью нарушает работу циркадных ритмов — внутренних биологических часов организма. На моделях болезни Альцгеймера такое освещение делало режим сна и бодрствования менее стабильным, а также способствовало небольшому увеличению накопления амилоидных бляшек в мозге.

Во второй работе ученые обнаружили, что нарушения сна появляются еще до заметных проблем с памятью. Исследование показало, что важную роль в этом процессе может играть воспаление в мозге. Когда ученые подавили избыточные воспалительные сигналы с помощью экспериментального препарата MW151, качество сна улучшилось даже без снижения уровня амилоидных отложений.

По словам авторов, результаты указывают на то, что плохой сон может быть не только симптомом болезни Альцгеймера, но и одним из факторов, влияющих на ее развитие. Нарушение циркадных ритмов, воспаление и изменения в работе иммунных клеток мозга могут усиливать друг друга, ускоряя патологические процессы.

Исследователи рекомендуют придерживаться простых правил здорового сна: по возможности избегать яркого и лишнего освещения вечером, соблюдать постоянный режим и создавать темные условия для ночного отдыха. По мнению ученых, такие привычки могут помочь сохранить здоровье мозга в долгосрочной перспективе.

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