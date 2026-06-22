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SCMP: в Гонконге разрабатывают новую методику ранней диагностики рака

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Ученые в Гонконге работают над новой методикой анализа крови для выявления рака и планируют запустить эту технологию примерно через два года. Как сообщает газета South China Morning Post (SCMP), такие анализы позволят значительно уменьшить число пациентов, которым требуется инвазивная биопсия.

В Гонконге разрабатывают новую методику ранней диагностики рака
© РИА Новости

По данным издания, такой метод призван обеспечить более простую и точную диагностику раковых заболеваний.

"Чем раньше мы сможем диагностировать рак, тем выше шансы минимизировать осложнения и восстановиться после лечения", - сказал газете профессор Аллен Чэнь Цзюньцы из Китайского университета Гонконга.

Ученые разрабатывают анализы крови для выявления рака с использованием метода, известного как жидкостная биопсия, и сейчас работают над новой версией, которая, как ожидается, будет проще и точнее. Новый метод основан на анализе размеров фрагментов ДНК в крови. По данным исследователей, фрагменты ДНК, выделяемые раковыми клетками, обычно намного короче, чем фрагменты ДНК нормальных клеток.

"Анализируя эти фрагменты ДНК в крови, мы можем определить, есть ли у человека рак", - сказал Аллен Чэнь.

По мнению создателей такой технологии, пациенты смогут на ранней стадии с помощью простого анализа крови узнать, есть ли у них это опасное заболевание. Прежде всего команда нацелена на выявление и борьбу с раком печени, а также с раком предстательной железы, сообщает газета.