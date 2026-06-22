В Гонконге разрабатывают новую методику ранней диагностики рака

Ученые в Гонконге работают над новой методикой анализа крови для выявления рака и планируют запустить эту технологию примерно через два года. Как сообщает газета South China Morning Post (SCMP), такие анализы позволят значительно уменьшить число пациентов, которым требуется инвазивная биопсия.

По данным издания, такой метод призван обеспечить более простую и точную диагностику раковых заболеваний.

"Чем раньше мы сможем диагностировать рак, тем выше шансы минимизировать осложнения и восстановиться после лечения", - сказал газете профессор Аллен Чэнь Цзюньцы из Китайского университета Гонконга.

Ученые разрабатывают анализы крови для выявления рака с использованием метода, известного как жидкостная биопсия, и сейчас работают над новой версией, которая, как ожидается, будет проще и точнее. Новый метод основан на анализе размеров фрагментов ДНК в крови. По данным исследователей, фрагменты ДНК, выделяемые раковыми клетками, обычно намного короче, чем фрагменты ДНК нормальных клеток.

"Анализируя эти фрагменты ДНК в крови, мы можем определить, есть ли у человека рак", - сказал Аллен Чэнь.

По мнению создателей такой технологии, пациенты смогут на ранней стадии с помощью простого анализа крови узнать, есть ли у них это опасное заболевание. Прежде всего команда нацелена на выявление и борьбу с раком печени, а также с раком предстательной железы, сообщает газета.