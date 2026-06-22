Создан лазер, который поможет в диагностике рака

Ученые Новосибирского государственного университета (НГУ) разработали лазер в виде миниатюрного цилиндрического микрорезонатора размером с человеческий волос для применения в телекоммуникациях и фотонике. Разработка также может быть применена в ранней диагностике рака, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Мы поставили перед собой задачу добиться лазерной генерации в почти цилиндрических резонаторах очень небольших размеров, по диаметру аналогичным человеческому волосу. Такие резонаторы, которые по сути являются небольшими отрезками оптоволокна, легированного ионами редкоземельного металла эрбия", - цитирует пресс-служба одного из авторов разработки Наталью Макарову.

В качестве основы для лазера ученые использовали активное волокно, созданное специально в Институте прикладной физики в Нижнем Новгороде. Макарова отметила, что помимо малых размеров, позволяющих размещать созданный резонатор в различных чипах и детекторах для обнаружения каких-либо атомов и молекул в окружающей среде, у лазера имеются и другие преимущества. В частности, его почти цилиндрическая форма.

"Обычно такие резонаторы имеют форму сферы, но цилиндр дает свои преимущества - благодаря цилиндрической геометрии мы имеем возможность менять длины волн генерации нашего лазера. Это существенно расширяет область его возможного применения", - пояснила Макарова.

Она уточнила, что в цилиндрических микрорезонаторах свет движется по спирали вдоль поверхности стенки оптоволокна ("эффект шепчущей галереи"), благодаря чему лазер становится чувствительным к изменениям температуры и присутствию газов. Полученные лазеры излучают генерацию приблизительно в том же диапазоне, в котором работает Интернет. В вузе отмечают, что благодаря этому их возможно будет использовать в системах телекоммуникации и спутниковой навигации.

О перспективе применения в медицине

Еще одно преимущество данной методики - это узкий спектр лазера, что помогает ему обнаруживать единичные молекулы, а не просто их скопления.