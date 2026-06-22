За какое время скандинавская ходьба может снизить симптомы депрессии

Новое исследование, опубликованное в Journal of Affective Disorders, показало, что регулярные занятия скандинавской ходьбой способны значительно уменьшить симптомы умеренной и тяжелой депрессии всего за пять недель. Ученые выяснили, что эта доступная аэробная нагрузка не только безопасна, но и приводит к клинической ремиссии у более чем половины пациентов, что может кардинально изменить подход к немедикаментозной терапии психических расстройств.

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Скандинавская ходьба с использованием специальных палок давно вышла за рамки летней подготовки лыжников и стала популярным видом аэробной нагрузки. Благодаря работе с палками в процесс вовлекается до 90% мышц тела, что делает тренировку более интенсивной по сравнению с обычной ходьбой. Однако недавние данные говорят о том, что этот вид спорта полезен не только для физического, но и для ментального здоровья, рассказывает medicalxpress.

Депрессия остается самым распространенным серьезным психическим расстройством в мире, затрагивая около 5,7% взрослого населения. Это состояние лишает человека радости, ухудшает память и пищеварение, затрудняет выполнение повседневных задач, а в тяжелых случаях может приводить к суицидальным мыслям.

Врачи давно знают, что аэробные упражнения (бег, езда на велосипеде, йога, быстрая ходьба) помогают облегчить симптомы депрессии. Согласно современным рекомендациям, пациентам обычно приходилось заниматься спортом несколько месяцев, прежде чем они замечали ощутимые улучшения. Но ученые решили проверить, может ли скандинавская ходьба принести облегчение гораздо быстрее.

Результаты рандомизированного контролируемого исследования опубликованы в авторитетном журнале Journal of Affective Disorders. В эксперименте приняли участие 64 взрослых человека с умеренной или тяжелой формой депрессии, которые ранее не занимались спортом регулярно. Испытуемых случайным образом разделили на две группы: 48 человек начали заниматься скандинавской ходьбой, а 16 вошли в контрольную группу и сохранили привычный образ жизни без дополнительных физических нагрузок.

На протяжении 10 недель основная группа дважды в неделю совершала часовые прогулки с палками под руководством опытного инструктора. Чтобы нагрузка была умеренной и безопасной, участники использовали пульсометры. Уровень депрессии оценивался с помощью опросника Бека в начале, в середине (через 5 недель) и в конце эксперимента.

Оказалось, что скандинавская ходьба обладает выраженным антидепрессивным эффектом, причем первые значимые улучшения наступили уже в течение первых пяти недель, а не месяцев, как считалось ранее. Примечательно, что у пациентов с тяжелой депрессией положительная динамика в первый месяц была даже более выраженной, чем у людей с умеренными симптомами. К концу 10-недельной программы у 35–53,6% участников наступила ремиссия: их состояние снизилось до уровня, который больше не соответствовал клиническим критериям депрессии. При этом программа прошла без единой травмы или побочных эффектов для здоровья.

Авторы исследования подчеркивают, что палки для ходьбы и сама скандинавская ходьба – это простой, недорогой и безопасный метод, который не требует сложного оборудования. Эксперты призывают органы здравоохранения учитывать эти данные и финансировать общественные программы физической активности, интегрируя их в систему психиатрической помощи, а не рассматривая исключительно как проекты по укреплению физического здоровья.