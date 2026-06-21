Ученые обнаружили новую причину старения клеток

Исследователи из Института старения имени Лейбница в Йене выяснили, что одной из причин возрастного снижения клеточной энергии является дефицит фосфатидилхолина — важного компонента клеточных мембран. Восполнение этого вещества способно быстро восстановить работу митохондрий — клеточных «электростанций». Результаты исследования опубликованы в журнале Science Daily.

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С возрастом мембраны митохондрий становятся менее гибкими, из-за чего сами органеллы теряют нормальную структуру, фрагментируются и хуже справляются с выработкой энергии. По словам ведущего автора исследования Марии Ермолаевой, проблема заключается не столько в снижении производства энергии, сколько в утрате метаболической пластичности — способности клеток быстро адаптироваться к изменениям и нагрузкам.

В ходе экспериментов ученые обнаружили, что добавление в рацион фосфатидилхолина или его предшественника холина всего на два дня восстанавливало структуру митохондрий до состояния, характерного для молодых клеток. Эффект наблюдался даже в том случае, если лечение начинали в среднем или пожилом возрасте.

Авторы считают, что фосфатидилхолин играет ключевую роль в поддержании гибкости митохондриальных мембран, от которой напрямую зависит эффективность энергетического обмена. Полученные результаты указывают на потенциальную возможность замедления возрастных изменений клеток с помощью коррекции липидного состава мембран.

Исследователи подчеркивают, что пока речь идет о фундаментальных механизмах старения, однако открытие может стать основой для разработки новых подходов к поддержанию клеточной энергии и здоровому старению.