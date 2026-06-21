В России выявили 30 новых вирусов, которые переносят комары и клещи

Центр "Вектор" Роспотребнадзора выявил более 30 новых вирусов, которые переносят клещи, комары, мелкие млекопитающие и рукокрылые на территории России. Это следует из данных Роспотребнадзора, которые изучил ТАСС.

"Сформирован биобанк вирусов в составе нативных биологических образцов, поступивших в ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора из 50 регионов Российской Федерации (более 20 000 экземпляров клещей, комаров, мелких млекопитающих и рукокрылых). Идентифицированы 30 новых РНК-вирусов с более чем 70% покрытия вирусного генома. Нуклеотидные последовательности, формирующие открытые рамки трансляции гипотетических вирусных белков и RdRp, использовались для идентификации обнаруженных вирусов и определения их таксономии", - говорится в сообщении.

Помимо прочего, были обнаружены три новых неклассифицированных РНК-вируса. Как отметили в Роспотребнадзоре, полученные результаты свидетельствуют о высоком таксономическом разнообразии РНК-вирусов, циркулирующих в исследованных образцах, и подчеркивают значимость метагеномного секвенирования для выявления как хорошо охарактеризованных, так и малоизученных вирусных агентов, ассоциированных с членистоногими переносчиками.