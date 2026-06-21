Ученые выяснили, кого комары выбирают в качестве «любимчиков»

Раскрыта главная тайна лета: ученые назвали тех, кого комары выбирают в качестве «любимчиков»
Каждое лето повторяется одна и та же сцена: в компании людей кровососущие насекомые словно назначают одного «избранного», оставляя остальных практически без внимания. Как выяснили учёные, в этом нет никакой мистики — просто человеческий организм выделяет целый коктейль химических сигналов, которые действуют на комаров как навигационная система.
Ведущий механизм поиска жертвы запускает углекислый газ, который каждый из нас выдыхает. По словам шведского исследователя Рикарда Игнелла, насекомые способны улавливать CO₂ с расстояния в несколько десятков метров. Это своего рода первый ориентир. Когда комар подлетает ближе, в дело вступают более тонкие инструменты: он начинает анализировать индивидуальный запах тела, а затем оценивает температуру кожи и влажность воздуха вокруг потенциальной жертвы. Именно комбинация этих факторов и определяет финальный выбор.
Однако решающую роль играет всё-таки запах. Как пояснил медицинский энтомолог Фредерик Симар из Французского института исследований в целях развития, кожный покров человека и обитающие на нём микроорганизмы производят от 300 до 1000 различных пахучих соединений. В рамках одного из экспериментов специалисты проанализировали запахи 42 женщин и выявили 27 веществ, на которые комары вида Aedes aegypti — известные переносчики жёлтой лихорадки и лихорадки денге — реагируют особенно активно.
Самым сильным «маячком» оказался 1-октен-3-ол, также называемый грибным спиртом, который образуется при распаде кожного сала. Даже незначительное повышение его концентрации заметно увеличивает привлекательность человека для насекомых. Наибольшее количество этого вещества учёные зафиксировали у беременных женщин во втором триместре. Вторым важным фактором неожиданно стал алкоголь: после употребления пива температура тела повышается, меняется запах кожи и увеличивается объём выдыхаемого углекислого газа — и комары незамедлительно реагируют на эти изменения.
Исследователи подчёркивают, что изучение пищевых предпочтений комаров приобретает особую актуальность на фоне глобального потепления. Изменение климата открывает перед опасными видами насекомых новые территории — так, азиатский тигровый комар, переносящий вирус чикунгунья, уже активно расширяет свой ареал в Европе. Чтобы минимизировать риск укусов, специалисты советуют носить светлую закрытую одежду, использовать москитные сетки и репелленты, а также по возможности воздерживаться от употребления алкоголя и тяжёлой пищи в местах с высокой концентрацией комаров.
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