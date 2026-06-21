Ученые выяснили, кого комары выбирают в качестве «любимчиков»

Каждое лето повторяется одна и та же сцена: в компании людей кровососущие насекомые словно назначают одного «избранного», оставляя остальных практически без внимания. Как выяснили учёные, в этом нет никакой мистики — просто человеческий организм выделяет целый коктейль химических сигналов, которые действуют на комаров как навигационная система.

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Ведущий механизм поиска жертвы запускает углекислый газ, который каждый из нас выдыхает. По словам шведского исследователя Рикарда Игнелла, насекомые способны улавливать CO₂ с расстояния в несколько десятков метров. Это своего рода первый ориентир. Когда комар подлетает ближе, в дело вступают более тонкие инструменты: он начинает анализировать индивидуальный запах тела, а затем оценивает температуру кожи и влажность воздуха вокруг потенциальной жертвы. Именно комбинация этих факторов и определяет финальный выбор.

Однако решающую роль играет всё-таки запах. Как пояснил медицинский энтомолог Фредерик Симар из Французского института исследований в целях развития, кожный покров человека и обитающие на нём микроорганизмы производят от 300 до 1000 различных пахучих соединений. В рамках одного из экспериментов специалисты проанализировали запахи 42 женщин и выявили 27 веществ, на которые комары вида Aedes aegypti — известные переносчики жёлтой лихорадки и лихорадки денге — реагируют особенно активно.

Самым сильным «маячком» оказался 1-октен-3-ол, также называемый грибным спиртом, который образуется при распаде кожного сала. Даже незначительное повышение его концентрации заметно увеличивает привлекательность человека для насекомых. Наибольшее количество этого вещества учёные зафиксировали у беременных женщин во втором триместре. Вторым важным фактором неожиданно стал алкоголь: после употребления пива температура тела повышается, меняется запах кожи и увеличивается объём выдыхаемого углекислого газа — и комары незамедлительно реагируют на эти изменения.

Исследователи подчёркивают, что изучение пищевых предпочтений комаров приобретает особую актуальность на фоне глобального потепления. Изменение климата открывает перед опасными видами насекомых новые территории — так, азиатский тигровый комар, переносящий вирус чикунгунья, уже активно расширяет свой ареал в Европе. Чтобы минимизировать риск укусов, специалисты советуют носить светлую закрытую одежду, использовать москитные сетки и репелленты, а также по возможности воздерживаться от употребления алкоголя и тяжёлой пищи в местах с высокой концентрацией комаров.

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