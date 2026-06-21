Насколько долгим будет курс лечения вакциной от рака кожи

Полный курс лечения отечественной мРНК-вакциной для терапии меланомы занимает около шести месяцев. Об этом свидетельствуют данные НМИЦ радиологии Минздрава России, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно представленным исследованиям, препарат вводится пациентам поэтапно: на первый, восьмой и пятнадцатый дни лечения с последующим увеличением дозировки. После этого вакцина применяется один раз в 21 день.

Всего курс предусматривает до десяти введений препарата. Лечение проводится в сочетании с иммунотерапией, что позволяет комплексно воздействовать на заболевание.

До этого Федеральное медико-биологическое агентство завершило доклинические исследования онковакцины против глиобластомы. По словам руководителя ведомства, это самая злокачественная опухоль головного мозга.

3 июня научный руководитель Центра имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург рассказал, что второй пациент для введения онковакцины «Неоонковак» уже отобран. Его выбрали по тому же самому принципу, что и первого: много мутаций в опухоли — а это значит, что препарат должен отлично сработать на ней.