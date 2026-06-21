До какого возраста может дожить современный человек, сохраняя ясность ума

Главный внештатный сердечно-сосудистый хирург Минздрава России, президент «Лиги здоровья нации», академик РАН Лео Бокерия в беседе с РИА Новости заявил, что современный человек способен прожить до 100 лет, причем речь идет не о простом существовании.

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«Современный человек, думаю, может жить лет до 100. Именно жить, а не существовать, ибо речь не о погоне за цифрами. Я имею в виду деятельную старость, когда человек сохраняет на многие годы способность мыслить, действовать», — уточнил академик.

Однако, по словам специалиста, многое зависит от генетики, образа жизни и, разумеется, от мастерства врачей.

Эти слова подтверждают результаты исследования американских ученых из Центра здоровья мозга Техасского университета в Далласе. В течение трех лет они наблюдали за почти 4 тысячами взрослых в возрасте от 19 до 94 лет, которые ежедневно выполняли короткие упражнения по 5-15 минут. Выяснилось, что мозг способен развиваться в любом возрасте — положительная динамика была заметна даже у участников старше 80 лет. Руководитель клинических исследований Лори Кук отметила, что каждый мозг уникален, как отпечаток пальца, и это опровергает мнение о неизбежном снижении ума с годами. Старший автор исследования Сандра Бонд Чепмен добавила, что слишком долго существовала установка ждать, пока с мозгом не случится что-то плохое, и лишь тогда предпринимать меры. Исследование же напоминает, что наш мозг определяется не возрастом, а возможностями.

Ранее канадский геронтолог Джон Мельцер провел другое исследование, в котором участвовали 76 неврологически здоровых людей от 65 до 75 лет. Участники описывали изображение своими словами, а затем искусственный интеллект анализировал их речь. Оказалось, что медленная и менее подвижная речь коррелировала с худшими результатами в когнитивных тестах, оценивающих риск развития деменции. Ученый предположил, что частое употребление слов-паразитов также может быть ранним признаком заболевания.

Невролог Галина Чудинская ранее подчеркивала, что один из самых доступных способов поддерживать здоровье мозга — изучение иностранных языков. Человеческий мозг пластичен: под воздействием нагрузки он физически меняется, подобно мышцам в тренажерном зале. Когда мы учим новый язык, в зонах, отвечающих за речь, память и внимание, образуются свежие нейронные связи, что помогает сохранять когнитивные функции долгие годы.