Раскрыт новый механизм возрастной потери памяти

Чрезмерное торможение в префронтальной коре мозга может быть одной из причин возрастного ухудшения памяти и других когнитивных функций. К такому выводу пришли ученые из Университета Лаваля. Результаты исследования опубликованы в журнале Neurobiology of Disease (NeuroD).

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Префронтальная кора — это область в передней части мозга, которая участвует в памяти, планировании, принятии решений и контроле поведения. Ее работа зависит от баланса между возбуждающими сигналами, которые активируют нейроны, и тормозными, которые подавляют их активность. Исследователи решили проверить, может ли избыток торможения в этой зоне быть связан с возрастным снижением когнитивных способностей.

В эксперименте ученые сравнили молодых и старых мышей, выполнявших тесты на память, исследовательскую активность и поведение. Среди пожилых животных выделили две группы: одни сохраняли когнитивные способности сравнительно хорошо, у других наблюдались выраженные нарушения памяти, тревожность и снижение интереса к новой среде.

Анализ ткани мозга показал, что именно у мышей с ухудшением памяти в префронтальной коре было больше тормозных синапсов — контактов между нервными клетками, через которые передаются подавляющие сигналы. При этом признаки усиления возбуждающих связей не обнаружили, что указывает именно на смещение баланса в сторону торможения.

Чтобы проверить, может ли этот механизм напрямую вызывать когнитивные проблемы, ученые искусственно усилили работу тормозных нейронов в префронтальной коре молодых здоровых мышей. После этого у животных появились те же признаки, что и у пожилых мышей с когнитивными нарушениями: ухудшилась память, снизилась исследовательская активность и усилилось тревожное поведение.

Авторы считают, что избыток тормозных сигналов в префронтальной коре может быть одним из механизмов возрастной потери памяти. По их мнению, это важно учитывать при разработке препаратов против возрастного снижения когнитивных функций и болезни Альцгеймера, поскольку усиление торможения в мозге может в некоторых случаях не помочь, а, наоборот, усугубить возрастные нарушения памяти.