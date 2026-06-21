Разработаны соединения для борьбы с раком груди и диабетом

Специалисты Омского государственного университета (ОмГУ) им. Ф. М. Достоевского с исследователями из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН предложили новый метод создания лекарств против онкологических заболеваний, сахарного диабета и повышенного кровяного давления. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ОмГУ.

"Химики ОмГУ им. Ф. М. Достоевского разработали новый подход к синтезу биологически активных производных пиридин-2-она - соединений, которые уже сегодня лежат в основе многих лекарств от диабета, гипертонии и онкозаболеваний. Исследование поддержано грантом Российского научного фонда", - отметили в пресс-службе.

Предложенный метод основан на реакции в суперосновной (способной ионизировать слабые кислоты) среде и позволяет получать такие вещества, как целевые 4-арилпиридин-2-оны с высокими выходами до 97-98%, а также управлять их структурой, меняя условия реакции. Это открывает путь к направленному синтезу молекул с заданными свойствами. Оценка цитотоксической активности (способности химических веществ оказывать губительное воздействие на клетки) на клеточной линии рака молочной железы человека BT474 показала, что ряд полученных соединений подавляет жизнеспособность опухолевых клеток.

Ученые установили, что цитотоксичность полученных препаратов определяется природой заместителей в молекуле. Морфологические исследования подтвердили гибель раковых клеток под действием синтезированных веществ, тогда как контрольные образцы сохраняли жизнеспособность.