Разработана вакцина против одного из самых опасных детских видов рака

Ученые из Ирландии сообщили о первых успешных результатах испытаний новой мРНК-вакцины против нейробластомы — одного из самых смертоносных онкологических заболеваний у детей. Исследование опубликовано в журнале Molecular Therapy Oncology (MTO).

Нейробластома отвечает примерно за 15 процентов смертей от детского рака, а многие пациенты плохо реагируют на существующие методы лечения. Исследователи создали вакцину на основе мРНК, которая помогает иммунной системе распознавать и атаковать опухолевые клетки. Для доставки препарата использовались специальные самоорганизующиеся пептидные наночастицы.

В доклинических экспериментах новая вакцина показала обнадеживающие результаты. Она замедлила развитие опухоли на 10–11 дней и уменьшила ее размеры примерно на 70 процентов. Мишенью для иммунной системы стал белок Glypican 2, который в больших количествах присутствует на поверхности клеток нейробластомы.

Авторы отмечают, что технология может оказаться полезной не только против нейробластомы. Белок Glypican 2 встречается и при некоторых других видах рака, поэтому в будущем этот подход потенциально можно адаптировать для лечения различных опухолей.

Ранее ученые выяснили, что вакцинация против ВПЧ практически устранила смертность от рака шейки матки.