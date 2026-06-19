Исследователи выяснили, как компенсировать вред сидячей работы

Международная команда исследователей из Сиднейского университета установила оптимальное число ежедневных шагов для людей с сидячим образом жизни. Оказалось, 9–10 тысяч шагов в день способны существенно компенсировать вред многочасового сидения. Работа опубликована в журнале British Journal of Sports Medicine.

© Газета.Ru

В исследовании приняли участие 72 174 добровольца из британского биобанка UK Biobank. На протяжении в среднем 6,9 лет они носили акселерометры на запястье. Участников разделили по признаку «высокого» (более 10,6 часа сидения в день) и «низкого» времени сидения.

Среди много сидящих, которые при этом делали 9–10 тысяч шагов ежедневно, риск сердечно-сосудистых заболеваний снижался на 21%, а риск смерти — на 39% по сравнению с теми, кто ходил мало.

При этом уже 4000–4500 шагов в день обеспечивают 50% возможного защитного эффекта. Любое движение сверх 2200 шагов уменьшало риск смерти и болезней сердца — вне зависимости от времени в сидячем положении.

«Прохождение от 9000 до 10 000 шагов в день оптимально снижает риск смертности и развития сердечно-сосудистых заболеваний у людей, ведущих малоподвижный образ жизни», — заключил эпидемиолог Мэттью Ахмади.

Ранее ученые назвали вещество, способное поддерживать здоровье при старении.