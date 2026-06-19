Смех может стать лучшим лекарством при заболеваниях легких

Связь между смехом и пользой для психического здоровья давно установлена, а исследований о том, как он может улучшить качество жизни людей с физическими недугами, почти нет. В Королевском колледже Лондона (KCL) начато клиническое исследование пользы смеха при бронхоэктатической болезни.

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Это хроническая патология легких, при которой ухудшается эвакуация отделяемого из дыхательных путей. В Британии этот диагноз ставят примерно одному из 200 человек. Современное лечение включает антибиотики и удаление мокроты с помощью дыхательной гимнастики либо специальных устройств, которые посылают вибрации в дыхательные пути.

Смех — будь то естественная реакция на шутку или искусственный хохот во время сеансов йоги смеха — воспроизводит те же вибрации и упражнения, но без всяких приспособлений. К тому же он может стать групповым занятием, укрепляющим социальные связи и повышающим качество жизни.

«Многие люди с заболеваниями легких уже знают, что смех может спровоцировать кашель, который помогает освобождать дыхательные пути от слизи. Выведение мокроты важно, потому что ее скопление ведет к инфекциям. Мне хотелось понять физиологический механизм, связывающий смех, кашель и очищение дыхательных путей», — объясняет ведущий автор исследования Ариетта Спину с кафедры респираторной физиотерапии KCL.

Вместе с соавторами она собрала обзоры по поводу смеха при легочных заболеваниях, а также его влияния на некоторые показатели сердечно-сосудистой системы.

«Я хотела проверить это применительно именно к здоровью легких, и наши лабораторные данные на здоровых взрослых пока выглядят обнадеживающе», — говорит доктор.

Сейчас люди с бронхоэктатической болезнью проходят полуторамесячную программу, включающую еженедельные 60-минутные занятия йогой смеха и образовательный блок дважды в неделю. На занятиях выполняются упражнения, вызывающие принудительный смех (это и есть так называемая йога смеха), а нередко возникает и искренний, спонтанный смех.

По окончании исследователи вместе с участниками определят, какие элементы нового подхода жизнеспособны, и учтут отзывы пациентов при возможном масштабировании программы, чтобы в дальнейшем оценить ее эффективность и конкретные преимущества.

«Очень важно, чтобы терапия приносила удовольствие — тогда ее легче придерживаться. А занятия в группе вдвойне увлекательны. Дыхательные практики из йоги помогали мне и раньше, потому что я много лет мучилась от заложенности. О семинарах по смеху я узнала через свою работу физиотерапевтом и очень рада, что решила попробовать. Мои легкие, кажется, тоже отлично позанимались», — поделилась Мелисса, участница одного из занятий йогой смеха. «Если наши первые шаги окажутся успешными, мы планируем разработать строгий научный дизайн для клинического испытания, способного дать четкие ответы людям с бронхоэктатической болезнью и другими хроническими заболеваниями легких», — рассчитывает Спину. «Мы надеемся, что это приведет к созданию „золотого стандарта“ общедоступной методики, которую можно будет внедрить и широко применять на пользу более чем 210 000 человек в Великобритании, страдающих бронхоэктазами», — добавляет Эрика Кеннингтон, руководитель отдела исследований и инноваций Asthma + Lung UK, финансирующей проект.

Болезни органов дыхания остаются третьей по частоте причиной смерти в Великобритании, напомнила она.