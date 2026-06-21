Михалков назвал полезной маркировку контента, созданного нейросетями

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Режиссер, актер и продюсер Артем Михалков видит пользу в маркировке ИИ-контента, поскольку зритель имеет право знать, как был произведен потребляемый им материал. Таким мнением он поделился в беседе с ТАСС.

"Вся тема ИИ пока находится в серой зоне. И юристы, и авторы только начинают разбираться в том, как оформлять авторское право на материал, созданный ИИ. <…> Я думаю, что маркировка в каких-то случаях может быть полезной, потому что зритель должен понимать, как создавался тот или иной контент", - сказал собеседник агентства.

Также Михалков поделился мнением, что его коллег, которые уже внедряют ИИ в свою работу, ждет успех в будущем. "Некоторые мои знакомые кинематографисты понимают, что рано или поздно их профессия может отойти на второй план. Они изучают нейросети, анализируют задачи, которые на них можно переложить, осваивают ИИ-инструменты", - поделился режиссер, добавив, что искусственный интеллект уже стал для многих частью жизни.

При этом он считает, что использование нейросетей способно приносить не только пользу, но и вред. "Нельзя отказываться от приобретения знаний, получения образования и собственного опыта только потому, что какие-то вещи теперь может сделать нейросеть. Главное - не потерять себя в технологиях и не дойти до ситуации, которую показывали в голливудских антиутопиях", - подчеркнул Михалков.