Выявлена популярная прививка, снижающая риск болезни Альцгеймера на 25%

Южнокорейские ученые под руководством профессора Дон Кена Юна из Университета Кенхи проанализировали данные 2,5 миллиона человек старше 50 лет: те, кто получал живую вакцину против опоясывающего лишая, на 25% реже заболевали болезнью Альцгеймера и на 12% реже — расстройствами памяти. Работа опубликована в журнале Alzheimer's & Dementia (A&D).

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Опоясывающий лишай вызывается реактивацией вируса ветряной оспы, который после перенесенной болезни остается в нервной системе. С возрастом вирус может «проснуться» и вызвать воспаление нервной ткани — что, по мнению ученых, способно влиять на развитие деменции.

Участников наблюдали до 12 лет. Наибольший защитный эффект наблюдался в первые 2–4 года после вакцинации, затем постепенно угасал. Среди курильщиков и регулярно употребляющих алкоголь эффект был выражен слабее.

За 10 лет вакцинированные жили без расстройств памяти в среднем на 15 дней дольше, без Альцгеймера — на 11 дней дольше, чем невакцинированные. Это указывает скорее на задержку, чем на полную профилактику.