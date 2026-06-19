Выявлен скрытый фактор ускорения развития жировой болезни печени

Микропластик может усиливать повреждение печени у людей, употребляющих жирную пищу. К такому выводу пришли ученые из Университета Оклахомы. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

В эксперименте мышам в течение восьми недель давали одинаковое количество частиц полиэтилена — самого распространенного вида пластика, который используется в пакетах и пластиковых бутылках. Часть животных получала обычный рацион, а часть — пищу с высоким содержанием жиров и холестерина. Оказалось, что у мышей из второй группы показатели повреждения печени были более чем в два раза выше.

Чтобы понять причины этого эффекта, исследователи изучили ткани печени с помощью современных методов визуализации. Они обнаружили отдельные участки клеток, где воздействие микропластика вызывало воспаление и нарушало работу генов, связанных с восстановлением тканей. Особенно важную роль играл белок PPAR-альфа, который помогает организму перерабатывать жиры и участвует в процессах регенерации печени.

Авторы подчеркивают, что работа проводилась на животных, поэтому результаты еще предстоит подтвердить у людей. Тем не менее исследование показывает, что микропластик может быть дополнительным фактором риска при жировой болезни печени и усиливать вред от нездорового питания.

Ранее ученые выяснили, что длительный дневной сон повышает риск развития жировой болезни печени при сахарном диабете.