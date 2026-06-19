В России создали чип для раннего выявления рака

Холдинг «Росэл», который входит в госкорпорацию «Ростех», разработал электрохимическую систему «Биосенсор» — микрофлюидный чип на основе нанотехнологий, предназначенный для раннего выявления биомаркеров онкологических заболеваний в крови. Об этом сообщили ТАСС в Ростехе.

В госкорпорации отметили, что новая электрохимическая система обладает высокой чувствительностью, что позволяет обнаруживать патологические изменения на ранних стадиях. Устройство не требует сложного оборудования, может применяться в стандартных диагностических лабораториях и рассчитано на массовое использование благодаря относительно невысокой стоимости и простоте эксплуатации.

В Ростехе также сообщили, что в ближайшее время «Биосенсор» выйдет на этап клинических испытаний.

Разработка представляет собой микрофлюидный чип, через микроканалы которого во время диагностики проходят небольшие объемы крови или лимфы. В процессе анализа система выявляет целевые биомаркеры.

Ранее ученые создали портативный прибор, обнаруживающий биомаркеры рака в капле крови с высокой точностью.