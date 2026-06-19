На Кубани собираются выращивать искусственные нервы

Ученые Кубанского ГМУ Минздрава России разрабатывают технологию выращивания искусственных нервов после различных травм. Специалисты ведут работу по созданию тканеинженерных конструкций нерва, а также изучают влияние специального белка на основной элемент, участвующий в регенерации нервных окончаний, - шванновские клетки, сообщила ТАСС руководитель проекта, кандидат медицинских наук Карина Мелконян.

"Мы создаем тканеинженерную конструкцию, которая по своим свойствам максимально приближена к естественному нерву. В качестве основы используется специальный биологический каркас, сохраняющий структуру нервной ткани, который заселяется шванновскими клетками. Именно эти клетки помогают нервным волокнам расти в нужном направлении и восстанавливать утраченные связи. Особенность нашего подхода заключается в использовании специальных белков, которые усиливают активность шванновских клеток. Они помогают клеткам быстрее размножаться, лучше мигрировать внутри конструкции и эффективнее поддерживать процессы регенерации", - рассказала Мелконян.

По ее словам, повреждения периферических нервов часто приводят к утрате чувствительности и двигательных функций, а их лечение остается сложной задачей современной медицины. Сегодня основным методом восстановления является пересадка собственного нерва пациента из другой части тела (аутотрансплантанта - прим. ТАСС), однако этот подход связан с рядом ограничений: недостатком донорского материала, дополнительной травмой и риском осложнений.

"Наш проект направлен на создание более эффективной альтернативы - тканеинженерного аналога нерва, способного заменить аутотрансплантат. Данная технология позволит улучшить результаты лечения тяжелых нервных травм, уменьшить хирургическую травматизацию и расширить возможности реконструктивной медицины", - отметила эксперт.

Мелконян добавила, что в будущем запланировано проведение проверки разработанной конструкции в экспериментальной модели повреждения периферического нерва на животных. В долгосрочной перспективе, по словам специалиста, результаты исследования могут лечь в основу создания новых медицинских изделий и технологий лечения повреждений периферических нервов. Благодаря этим открытиям пациенты смогут быстрее восстанавливать двигательные и чувствительные функции после тяжелых травм и операций.

Проект реализуется при поддержке Российского научного фонда (РНФ) и Кубанского научного фонда (КНФ).