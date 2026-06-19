Разработан новый способ лечения острого воспаления поджелудочной железы

Ученые Новосибирского государственного медицинского университета (НГМУ) разработали и запатентовали новый метод лечения острого панкреатита - воспаления поджелудочной железы. В отличие от ранее предлагаемых решений, новый способ сокращает срок госпитализации, снижает риск осложнений и подходит для стационаров любого уровня, следует из патента, с которым ознакомился ТАСС.

Как пишут авторы патента, ранее применяемые методы лечения острого панкреатита часто не обеспечивали эффективной доставки лекарств к поджелудочной железе из-за анатомических особенностей или рубцовых изменений в окружающих тканях. Многие подходы действовали лишь при отдельных, чаще тяжелых формах болезни и не помогали восстанавливать поврежденные ткани органа. Кроме того, некоторые способы могли приводить к осложнениям, например, к токсическим реакциям из-за слишком большого объема вводимых препаратов.

"Изобретение относится к медицине, а именно к хирургии, гастроэнтерологии, и может быть использовано для лечения острого панкреатита", - говорится в документе.

Разработанный метод состоит из двух этапов. Сначала пациенту делают инъекцию в круглую связку печени, куда вводят смесь обезболивающего с ферментом гиалуронидазой. Это снимает боль и улучшает движение жидкости и лимфы в тканях вокруг поджелудочной железы, так лекарства лучше проникают к больному органу. Затем в область рядом с поджелудочной железой медики вводят небольшое количество плазмы крови самого пациента. Она обогащена тромбоцитами и помогает тканям восстанавливаться. Через 5 дней врачи проверяют состояние больного с помощью анализов и УЗИ. Если воспаление еще не прошло, процедуру повторяют, и так до тех пор, пока работа поджелудочной железы не нормализуется. Как отмечают разработчики, такой метод менее травматичен, чем многие другие, и подходит для лечения в больницах разного уровня.

Метод лечения острого панкреатита апробировали на пациентах, результаты лечения которых ученые сравнивали с контрольной группой больных. У них чаще возникали осложнения (в 60% случаев), а средняя длительность пребывания в больнице оказалась заметно выше. Таким образом, считают разработчики, новый способ помогает сократить сроки лечения и снизить риск осложнений.