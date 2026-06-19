Названы ягоды, которые поддерживают здоровье сердца

Регулярное употребление темного винограда и черники может помочь поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы. К такому выводу пришли авторы обзора, опубликованного в журнале Nutrients.

Ученые изучили данные, накопленные за последние десять лет, и обнаружили, что содержащиеся в ягодах и винограде полифенолы, антоцианы и ресвератрол связаны с улучшением ряда показателей здоровья сердца и сосудов. Наиболее устойчивый эффект наблюдался в отношении функции эндотелия — внутренней оболочки сосудов, от состояния которой зависит нормальное кровообращение.

Особенно заметную пользу исследователи отмечали у людей с повышенным сердечно-сосудистым риском: высоким холестерином, избыточным весом, повышенным давлением или признаками метаболического синдрома. В ряде работ употребление винограда и черники было связано со снижением уровня «плохого» холестерина, улучшением сосудистой функции и уменьшением признаков воспаления.

Авторы подчеркивают, что ягоды не могут заменить лекарства или другие методы профилактики, однако могут стать полезной частью здорового рациона. По их мнению, особого внимания заслуживают темноокрашенные сорта винограда и ягод, богатые полифенолами, которые способны оказывать защитное действие на сердце и сосуды.

Ранее ученые выяснили, что антоцианы черники помогают контролировать уровень сахара при диабете.