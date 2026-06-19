Найден способ ускорить лечение при огнестрельных ранениях

Специалисты разработали подход, способный облегчить и ускорить послеоперационную реабилитацию пациентов с огнестрельными повреждениями как минимум в 1,5 раза, сообщил "Известиям" старший ординатор отделения сосудистой хирургии Центра сердечно-сосудистой хирургии, ФГБУ "Главный военный клинический госпиталь имени академии Н.Н. Бурденко" Минобороны России Константин Петров.

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"После хирургического вмешательства пациенты нуждаются в медикаментозной поддержке биологически активными веществами для улучшения общего самочувствия. Огнестрельные и осколочные ранения приводят к повреждениям сосудов и целому каскаду нарушений, и, чтобы восстановить их функцию, мы использовали пептидные препараты. По нашим оценкам, это дало ускорение заживления по меньшей мере в 1,5 раза. Но для точной оценки эффективности нужны дальнейшие исследования на более широкой выборке", - отметил Петров.

Так, методика основана на применении препаратов с вазоактивными пептидами, которые обычно используются при лечении хронической ишемии. Эти вещества обладают ангиопротекторным эффектом, укрепляют сосудистую стенку и улучшают ее функцию. Использование таких препаратов в послеоперационном периоде уже дало положительные результаты в некоторых клинических случаях, описанных в научном журнале "Хирургия", добавляет издание.

В одном из клинических случаев препарат назначался пациенту, который получил осколочные ранения правой голени, левого локтя и бедра при обстреле бронемашины. В другом - пациенту с огнестрельными осколочными повреждениями обеих нижних конечностей и травмами бедренных артерий и вен справа. Как отмечается, в раннем послеоперационном периоде применялась ангиопротекторная терапия с использованием полипептидов сосудов, вводимых внутримышечно по 5 мг дважды в неделю в течение пяти недель.