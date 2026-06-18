Разработан метод реабилитации детей с тяжелыми патологиями

В Пензе разработали новый метод реабилитации детей с тяжелыми патологиями
Пензенские ученые и специалисты по ЛФК запатентовали способ реабилитации детей с патологией опорно-двигательного аппарата и аномалиями развития головного мозга. Они разработали комплекс упражнений, которые выполняются в специальном тренажере.
Во время процедуры ребенок находится в комнате, ограниченной с четырех сторон сетками. Пространство напоминает клетку с подвесной системой, состоящей из нескольких тренажеров: фитбола, гамака, поясного ремня с эластичными тягами, подвесной нестабильной платформы, "снежколепа", мячей, мешков с песком и других предметов. Используя их, инструктор проводит гимнастику. Последовательный комплекс упражнений, которые выполняются на таком тренажере, одновременно воздействует на межполушарные связи и на двигательную активность. При таком подходе развивается координация движений, внимание, мыслительная деятельность, улучшается мелкая и крупная моторика.
«Наш комплекс упражнений для мозга постепенно заставляет оба полушария работать в тесной взаимосвязи, что помогает лучше воспринимать информацию. Принудительное воздействие на мышцы развивает межполушарное взаимодействие и межполушарные связи, в том числе двигательные, речевые и когнитивные функции. При этом к каждому ребенку — индивидуальный подход», — прокомментировала один из разработчиков способа, доцент Медицинского института ПГУ Марина Суворова. Реабилитацию по новому способу уже прошли сто детей.