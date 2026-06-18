Разработан метод реабилитации детей с тяжелыми патологиями

Пензенские ученые и специалисты по ЛФК запатентовали способ реабилитации детей с патологией опорно-двигательного аппарата и аномалиями развития головного мозга. Они разработали комплекс упражнений, которые выполняются в специальном тренажере.

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Во время процедуры ребенок находится в комнате, ограниченной с четырех сторон сетками. Пространство напоминает клетку с подвесной системой, состоящей из нескольких тренажеров: фитбола, гамака, поясного ремня с эластичными тягами, подвесной нестабильной платформы, "снежколепа", мячей, мешков с песком и других предметов. Используя их, инструктор проводит гимнастику. Последовательный комплекс упражнений, которые выполняются на таком тренажере, одновременно воздействует на межполушарные связи и на двигательную активность. При таком подходе развивается координация движений, внимание, мыслительная деятельность, улучшается мелкая и крупная моторика.