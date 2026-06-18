Найдена альтернатива хирургической замене коленного сустава

Международная группа исследователей сообщила об успешных результатах нового малоинвазивного метода лечения остеоартроза коленного сустава. Процедура позволяет уменьшить боль и улучшить подвижность без хирургической замены сустава, а положительный эффект сохраняется как минимум в течение года. Результаты исследования опубликованы в журнале Radiology.

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Остеоартроз коленного сустава — самая распространенная форма артрита в мире. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, этим заболеванием страдают более 365 миллионов человек. Болезнь сопровождается воспалением, болью, скованностью движений и постепенно ограничивает повседневную активность.

Ученые изучили эффективность метода, известного как эмболизация коленных артерий. Он направлен на устранение патологических кровеносных сосудов, которые образуются вокруг пораженного сустава и поддерживают хроническое воспаление.

Во время процедуры врач вводит в сосуды тонкий катетер и доставляет микроскопические частицы на основе желатина. Они временно перекрывают кровоток в патологических сосудах, снижая воспаление и болевой синдром. Использованные в исследовании частицы полностью растворялись в организме через несколько часов после введения.

В исследовании приняли участие 194 пациента с остеоартрозом коленного сустава, среди которых были 114 женщин и 80 мужчин. Средний возраст участников составил 69 лет. Все пациенты ранее безуспешно проходили как минимум трехмесячное консервативное лечение, включавшее физиотерапию, противовоспалительные препараты и внутрисуставные инъекции.

Всего было выполнено 239 процедур. В 23% случаев лечение проводилось сразу на обоих коленях. Все вмешательства прошли успешно. Серьезных осложнений зафиксировано не было, а легкие побочные реакции возникли лишь у 6,7% пациентов и исчезли самостоятельно.

Эффективность лечения оценивали через шесть недель, три месяца, полгода и год после процедуры. Уже через шесть недель средний уровень боли по десятибалльной шкале снизился с 7 до 4 баллов. Через шесть и двенадцать месяцев показатель оставался на уровне 3 баллов. Одновременно улучшились показатели физической активности. Пациентам стало легче выполнять повседневные дела, заниматься спортом и отдыхом. Также значительно выросли оценки качества жизни.

Авторы отмечают, что проведенная работа стала крупнейшим на сегодняшний день исследованием такого метода и предоставляет наиболее убедительные данные о его безопасности и эффективности.