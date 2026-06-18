Создан робот с мягким «сердцем»

Ученые из Бристольского университета создали инновационную модель робота с мягким «сердцем. Они разработали сгибающийся миниатюрный насос, способный создавать достаточное гидравлическое давление для питания роботизированных систем.

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Одна из главных проблем робототехники заключается в том, что хотя сами роботы могут быть мягкими, системы для их питания и управления остаются жесткими и громоздкими. Для перемещения жидкости через искусственные мышцы и приводы используются гидравлические и пневматические устройства. Зачастую эти элементы намного крупнее самих роботов и ограничивают их подвижность.

Наличие подобных жестких систем ограничивает применение роботов в экстремальных средах, исследовательских и спасательных операциях, а также в медицине (например, в качестве имплантов).

Авторы новой разработки нашли способ интегрировать насосную технологию в мягкую роботизированную систему. Технология получила название Liquid Metal Magnetohydrodynamic Actuator (LIMA). Она представляет собой миниатюрный мягкий насос весом всего в 0,2 г. Несмотря на миниатюрный размер, он способен создавать гидравлическое давление и поток жидкости при напряжении менее 0,1 В.

В отличие от обычных насосов, которые используют механические компоненты для физического перемещения жидкости по системе, насос LIMA основан на электромагнитных силах. Функции двигателя, поршня и исполнительного механизма выполняет капля жидкого металла, под которой размещен крошечный неодимовый магнит. В такой системе нет необходимости в сложных механических узлах или жестких системах передачи.

Ученые встроили насос LIMA в роботизированную бабочку с мягкими крыльями. Она смогли эффективно двигаться, взмахивая крыльями, сообщает Nature Communications.

Ранее стало известно, что четвероногий робот впервые прогулялся по льдинам Северного Ледовитого океана. Его конечности были сконструированы по образцу лап белого медведя.