Ученые разгадали 30-летнюю загадку воспалительных заболеваний кишечника

Международная группа исследователей из Великобритании и Дании раскрыла механизм, который более 30 лет оставался одной из главных загадок воспалительных заболеваний кишечника. Ученые выяснили, почему определенный вариант гена HLA-DRB1 связан с повышенным риском тяжелого течения болезни Крона и язвенного колита. Результаты исследования опубликованы в журнале The New England Journal of Medicine (NEJM).

Воспалительные заболевания кишечника (ВЗК) включают прежде всего болезнь Крона и язвенный колит. Эти хронические состояния сопровождаются воспалением пищеварительного тракта, болями в животе, нарушением пищеварения и существенно снижают качество жизни миллионов людей по всему миру.

Ученые давно знали, что вариант гена HLA-DRB1*01:03 значительно чаще встречается у пациентов с тяжелыми формами ВЗК. Однако механизм этой связи оставался неизвестным.

Исследователи проанализировали образцы крови почти 4900 пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника и около тысячи здоровых добровольцев. Антитела, нейтрализующие действие IL-10, были обнаружены примерно у 3,5% пациентов с ВЗК и не встречались ни у одного участника контрольной группы. Среди больных болезнью Крона такие антитела нашли у 2,5% пациентов, а среди людей с язвенным колитом — у 4,4%.

Дальнейший генетический анализ показал, что именно вариант HLA-DRB1*01:03 наиболее тесно связан с наличием таких антител.

«Это самое захватывающее открытие за всю мою карьеру в области воспалительных заболеваний кишечника. Теперь мы можем выделить группу пациентов, для которых известна непосредственная причина болезни, а значит, появляется возможность принципиально изменить подход к лечению», — отметил гастроэнтеролог Саймон Трэвис из Оксфордского университета.

По словам иммунолога Софи Хэмблтон из Университета Ньюкасла, работа также демонстрирует, насколько важным может быть изучение редких генетических нарушений для понимания распространенных заболеваний.