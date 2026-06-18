Выявлено неожиданное средство для снижения тревожности

Пробиотики могут помочь уменьшить симптомы депрессии и тревожности у пожилых людей. К такому выводу пришли исследователи из Индии. Результаты пилотного клинического испытания опубликованы в журнале Journal of the American Geriatrics Society (JAGS).

В исследовании приняли участие 58 человек старше 60 лет с умеренной депрессией. Все они получали стандартное лечение антидепрессантами, однако половина участников дополнительно ежедневно принимала пробиотики, а другая половина — плацебо. Курс длился 12 недель, после чего ученые еще три месяца наблюдали за состоянием пациентов.

Анализ показал, что у людей, принимавших пробиотики, симптомы депрессии и тревожности снижались сильнее, чем в группе плацебо. Кроме того, исследователи отметили изменения в составе кишечной микрофлоры и уровнях биомаркеров, связанных с работой мозга. При этом существенных различий в общем качестве жизни между группами обнаружено не было.

Ранее стало известно, что добавка из пребиотических волокон улучшает состояние при жировой болезни печени.