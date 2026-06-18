Косметическое растение оказалось помощником в борьбе с раком крови

Ученые из Университета Гуэлфа обнаружили новую уязвимость острого миелоидного лейкоза — одного из самых агрессивных видов рака крови. Исследование, опубликованное в журнале Blood, показало, что помочь в борьбе с заболеванием может соединение, полученное из жожоба — растения, широко известного благодаря использованию в косметике и средствах по уходу за кожей.

Исследователи выяснили, что клетки лейкемии зависят от особого способа получения энергии. В отличие от здоровых клеток, которые могут переключаться между разными источниками топлива, раковые клетки в значительной степени полагаются на переработку определенных жиров. Для этого они используют белок ABCD1, уровень которого у больных лейкозом оказался необычно высоким.

Команда ученых разработала соединение на основе жожоба, которое блокирует работу этого белка. В результате раковые клетки теряют возможность использовать необходимое им «топливо», жиры начинают накапливаться внутри них, что приводит к их гибели. Здоровые клетки при этом переходят на другие источники энергии и продолжают нормально функционировать.

Эксперименты показали, что такой подход снижает проявления лейкемии и увеличивает продолжительность жизни без серьезных побочных эффектов. Авторы подчеркивают, что речь идет не о пользе косметики или питания с жожоба, а о создании нового лекарства на основе растительного соединения. В будущем этот механизм может оказаться полезным и для лечения других видов рака, использующих похожую систему получения энергии.

Ранее ученые выяснили, что регулярная физическая активность помогает организму защищаться от рака.