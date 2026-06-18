Ученые ищут способ выспаться, не закрывая глаз

А впереди целый рабочий день, требующий ясного ума и быстрой реакции. Как обмануть организм, который решительно требует отдыха, угрожая забастовкой? Одни пьют кофе, другие лезут под холодный душ и делают зарядку, пытаясь разогнать кровь. Только все это мало помогает. Никто еще не придумал, чем можно заменить здоровый крепкий сон.

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Но вот, кажется, чуть забрезжило где-то в конце тоннеля. Американские нейробиологи из Висконсинского университета провели любопытный эксперимент. Специально для него были выведены генетически модифицированные мыши, отличающиеся чувствительностью нервных клеток к свету. В одно полушарие головного мозга им вживляли зонд со светодиодом, который регистрировал активность нейронов и в то же время мог их стимулировать, включая и выключая свет.

После пятичасового бодрствования, когда животным пришла пора вздремнуть, их разделили на группы. Одни мыши заснули, другим же отдохнуть не давали. При этом половине неспавших мышей воздействовали светом на кору головного мозга, активируя нервные клетки в режиме медленной (главной) фазы сна. В этот период мозг не только отдыхает, но и восстанавливается, очищается от токсинов. Одновременно происходит закрепление полученной за день информации, важные воспоминания переносятся из краткосрочной памяти в долгосрочную.

Затем ученые изучили мозговую активность мышей. И выявили удивительную вещь: неспавшие животные, мозг которых заставили работать в режиме медленного сна, прекрасно выспались, хотя ни на минуту не закрывали глаза! Они чувствовали себя не хуже полноценно спавших сородичей и намного лучше тех мышей, которым вообще не дали отдыха. Специальный тест показал у них восстановление памяти, которое происходит во сне.

Значит, можно попытаться найти способ заменить сон путем воздействия на нервные клетки. Конечно же, все это делается с дальним расчетом на человека. Вовсе не факт, что механизм замены сна стимуляцией отдельных зон мозга будет работать и у людей. Необходима проверка технологии. Вживлять зонды людям, разумеется, не будут. Планируется опробовать «сонное» воздействие на мозг человека электроимпульсами, исходящими из закрепленного на голове устройства.

Но уже можно, наверное, немного пофантазировать, представить, что эксперимент на людях удастся. Ах, какие открываются перспективы! Мы спим в среднем 7-9 часов в сутки и порой досадуем, что треть жизни проходит впустую. А ведь время сна можно употребить с пользой. Самообразование, приготовление еды, занятия спортом, различные хобби, общение с такими же неспящими родственниками...

Идею отказа от сна не раз использовали писатели-фантасты. Герой рассказа Александра Беляева «Человек, который не спит» нашел противоядие сну — «антигипнотоксины». У Артура Кларка общество теряет необходимость в ночном отдыхе в процессе эволюции. Фантасты предсказывают конфликты из-за социального неравенства, когда отказавшиеся от сна работают в две смены, а спящие — как обычно, в одну. Проблема! Сейчас, кстати, трудиться без сна и отдыха вам просто не позволят законы: человек не может не спать. Или все-таки может?