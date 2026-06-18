У пробиотиков обнаружили неожиданную пользу для здоровья пожилых

Ученые обнаружили, что пробиотики — живые микроорганизмы, которые часто называют «полезными бактериями», — могут помочь пожилым людям с депрессией. В небольшом клиническом исследовании пациенты, принимавшие пробиотики вместе с антидепрессантами, сообщили о более выраженном улучшении симптомов депрессии и тревожности по сравнению с участниками, получавшими плацебо. Результаты опубликованы в журнале Journal of the American Geriatrics Society (JAGS).

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В последние годы исследователи все больше внимания уделяют так называемой оси «кишечник — мозг» — сложной системе взаимодействия между пищеварительной системой и нервной системой человека. Ученые предполагают, что триллионы микроорганизмов, населяющих кишечник, способны влиять не только на пищеварение, но и на настроение, поведение и психическое здоровье.

Чтобы проверить эту гипотезу, исследователи провели пилотное клиническое испытание в Индии. В нем приняли участие 58 человек старше 60 лет с умеренной депрессией. Все участники продолжали получать стандартное лечение антидепрессантами.

Добровольцев случайным образом разделили на две группы. Одна группа ежедневно принимала пробиотический препарат, а другая — плацебо, внешне не отличавшееся от настоящего лекарства. Основной этап исследования продолжался 12 недель, после чего ученые еще три месяца наблюдали за состоянием участников.

Улучшение было зафиксировано в обеих группах, что ожидаемо для пациентов, проходящих лечение антидепрессантами. Однако у людей, дополнительно принимавших пробиотики, снижение выраженности симптомов депрессии и тревожности оказалось более заметным.

«Результаты нашего исследования являются новыми, и благодаря обнадеживающим данным мы уже планируем более масштабное клиническое испытание», — рассказал один из руководителей проекта Сайбал Дас из Национального института исследований бактериальных инфекций в Калькутте.

Его коллега, врач-нейробиолог Абхинаба Гхош из Медицинского центра Тата в Калькутте, отметил, что конечная цель работы заключается в разработке доступных медицинских решений, которые смогут принести пользу большому числу пациентов.

Авторы исследования считают, что пробиотики могут стать безопасным дополнением к стандартной терапии депрессии. Однако для подтверждения их эффективности необходимы более крупные исследования, которые помогут определить, какие именно пациенты получают наибольшую пользу от такого подхода.