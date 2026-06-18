Ученые оценили пользу секса для хорошего сна

Австралийские ученые выяснили, что интимные практики перед сном могут способствовать более быстрому засыпанию и улучшать качество ночного отдыха. Результаты исследования опубликованы в журнале Sexuality & Culture.

В опросе приняли участие более 300 взрослых добровольцев. Участники сравнивали сон в дни, когда уделяли время самоудовлетворению, сексуальным фантазиям или другому интимному взаимодействию с собой, и в дни без подобных практик.

Оказалось, что после таких вечерних ритуалов люди чаще отмечали более качественный и продолжительный сон. В среднем они засыпали примерно на девять минут быстрее. Кроме того, участники сообщали о лучшем настроении перед сном и после пробуждения.

Исследователи связывают эффект с расслаблением и снижением уровня возбуждения организма. Также была обнаружена слабая связь между интимными практиками перед сном и появлением эротических сновидений.

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