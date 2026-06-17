Экспериментальный препарат обратил вспять болезнь Альцгеймера

Австралийские ученые обнаружили, что экспериментальный препарат Cu(ATSM), содержащий медь, способен снижать количество токсичных белков в мозге и улучшать память при болезни Альцгеймера. Исследование на животных показало, что соединение восстанавливает работу важного механизма очистки мозга от вредных веществ. Результаты опубликованы в журнале ACS Chemical Neuroscience.

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Одним из главных признаков болезни Альцгеймера считается накопление в мозге белка бета-амилоида. В норме эти молекулы удаляются через гематоэнцефалический барьер — систему, которая регулирует обмен веществ между кровью и тканями мозга.

Ключевую роль в этом процессе играют белки-переносчики P-gp. Они работают как своеобразные насосы, выкачивая ненужные вещества из мозга в кровоток. Однако при болезни Альцгеймера эффективность этих насосов снижается, из-за чего токсичные белки начинают накапливаться.

Исследователи из Университета Монаша решили проверить, сможет ли препарат Cu(ATSM) восстановить работу этой системы. В ходе экспериментов ученые обнаружили, что лечение увеличило количество белков P-gp на 24,1%. Благодаря этому мозг стал эффективнее избавляться от амилоидных отложений. За 56 дней терапии уровень бета-амилоида снизился на 42%. Одновременно у животных улучшились показатели пространственной памяти и способности к обучению: результаты тестов выросли почти на 44%.

«Это первое исследование, показавшее, что Cu(ATSM) способен увеличивать количество насосов P-gp в модели болезни Альцгеймера. Мы напрямую связали восстановление гематоэнцефалического барьера со снижением количества токсичных белков и улучшением когнитивных функций», — отметил ведущий автор работы Чжэ Пюн.

Особый интерес вызывает то, что Cu(ATSM уже не является совершенно новым веществом. Ранее препарат проходил клинические испытания для лечения других неврологических заболеваний, включая болезнь Паркинсона и боковой амиотрофический склероз (БАС).

По словам руководителя исследования Джозефа Николадзо, это может ускорить переход к испытаниям на пациентах с болезнью Альцгеймера.

Ученые предполагают, что польза препарата может быть связана не только с восстановлением работы гематоэнцефалического барьера. Возможно, он также активирует микроглию — иммунные клетки мозга, которые способны поглощать и разрушать амилоидные бляшки.