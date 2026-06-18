Создан новый инструмент для оценки рисков для здоровья россиян

Исследователи Пермского Политеха разработали математическую модель для оценки влияния загрязненного воздуха, качества питьевой воды и условий труда на здоровье человека. В отличие от существующих методов, новая система не только рассчитывает общий риск заболеваний, но и позволяет определить, какой именно фактор оказывает наибольшее негативное воздействие. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

В основе новой модели лежит метод нечеткой логики. В отличие от традиционных математических подходов он способен работать не только с точными числовыми данными, но и с качественными характеристиками вроде «умеренный шум» или «повышенное давление». Это позволяет учитывать реальные условия, где границы между нормой и опасностью далеко не всегда однозначны.

По словам заместителя декана факультета прикладной математики и механики ПНИПУ, кандидата физико-математических наук Анны Савочкиной, модель анализирует широкий спектр параметров: концентрации загрязняющих веществ в воздухе, показатели качества питьевой воды, уровни шума и вибрации, а также сведения о возрасте людей, стаже работы и условиях труда. После этого система рассчитывает совокупный риск и переводит результат в понятную категорию — от низкого до высокого уровня опасности.

Для проверки разработки ученые использовали реальные данные о качестве питьевой воды одного из российских регионов. Модель проанализировала такие показатели, как запах, цветность, содержание алюминия, марганца и хлоридов, и показала снижение совокупного риска с повышенного до среднего уровня за три года.

«Полученные результаты совпали с выводами санитарных врачей, которые проводили независимую экспертную оценку. Средняя погрешность составила около 5–7 процентов», — рассказала Анна Савочкина.

На основе модели исследователи уже создали четыре программных комплекса: для оценки эффективности мер по очистке воздуха, повышения качества питьевой воды, анализа влияния условий в образовательных учреждениях на здоровье школьников и прогнозирования профессиональных рисков. Все эти решения рекомендованы Роспотребнадзором к практическому использованию.

Авторы подчеркивают, что разработка может применяться и в других сферах. Например, ее можно использовать для оценки последствий химических аварий, анализа безопасности продуктов питания или прогнозирования влияния шума в жилых районах на здоровье населения.