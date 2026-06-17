В России тестируют комплекс для помощи пациентам после ампутаций

Новые решения для тренажеров и систем медицинской реабилитации при потере конечностей разработали в молодежной лаборатории техуниверситета в Тамбове. Речь идет о замене импортных комплексов и повышении качества помощи при нарушениях опорно-двигательного аппарата. Это поможет людям, которые в силу перенесенных заболеваний испытывают сложности с ходьбой и удержанием равновесия, а также пациентам, использующим протезы рук.

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Технику и софт на базе ТГТУ создает команда инженеров и студентов под руководством доктора технических наук Артема Обухова в партнерстве с компанией - разработчиком компьютерного программного обеспечения. В вузе подчеркивают, что особое внимание уделяется системам, которые могут применяться для восстановления участников спецоперации после тяжелых минно-взрывных травм и ампутаций.

Так, один из ключевых проектов - адаптивный нейрореабилитационный комплекс для тренировки функции ходьбы. Благодаря решениям на основе искусственного интеллекта, компьютерного зрения и виртуальной реальности он распознает движения пациента на степпере без закрепления датчиков на теле. Система строит цифровую модель походки, помогая врачам объективно оценивать динамику восстановления.

В дополнение к этому комплексу в лаборатории предложили гибридный алгоритм для пневматического экзоскелета, применяемого в реабилитации верхних конечностей. Программа управляет устройством так, чтобы исключить риск травмирования пациента. Разработчики проанализировали более 758 миллионов пространственных положений экзоскелета и отсеяли все опасные конфигурации.