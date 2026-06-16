Найден способ дольше сохранять здоровье в старости

Ученые из Автономного университета Барселоны нашли способ замедлить возрастные изменения у мышей. В исследовании, опубликованном в журнале Molecular Therapy (MT), одна инъекция генной терапии помогла животным дольше сохранять здоровье и активность в пожилом возрасте.

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Терапия заставляла мышцы вырабатывать белок FGF21, который участвует в регуляции обмена веществ. После лечения у мышей улучшились чувствительность к инсулину, контроль уровня сахара в крови и энергетический обмен. Кроме того, средняя продолжительность жизни животных выросла более чем на 20 процентов.

Положительный эффект затронул сразу несколько органов. У обработанных мышей лучше работали сердце, печень и почки, реже возникали признаки воспаления и возрастных повреждений тканей. Также удалось предотвратить накопление некоторых белков, связанных со старением организма.

Особенно заметными оказались изменения в качестве жизни. Пожилые животные сохраняли силу, выносливость и координацию движений, а их память и способность к обучению были близки к показателям молодых мышей. По мнению авторов работы, результаты показывают перспективность такого подхода для продления периода здоровой жизни, однако его эффективность для людей еще предстоит проверить в клинических исследованиях.