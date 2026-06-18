На Солсберийской равнине в Британии обнаружили деревянный прототип Стоунхенджа

В пяти километрах от знаменитого мегалита ученые нашли древнее ритуальное сооружение из деревянных столбов, возведенное за пять столетий до появления каменного Стоунхенджа.

Британские археологи обнаружили древний прототип Стоунхенджа, передает РИА «Новости».

Находка располагается примерно в пяти километрах от всемирно известного памятника и, по оценкам специалистов, превосходит его по возрасту на пять веков.

«Всего в трех милях от знаменитого памятника было найдено сооружение возрастом 5 тысяч лет, которое, возможно, послужило ранним «прототипом» Стоунхенджа», – сообщает телеканал Sky News. Команда исследователей под руководством Фила Хардинга установила, что конструкция состояла из двух деревянных столбов, удаленных друг от друга на 120 метров.

Столбы были ориентированы таким образом, чтобы солнце находилось строго между ними в периоды летнего и зимнего солнцестояний. Ученые предполагают, что это место играло ключевую роль в религиозных ритуалах древности.

Первые раскопки на этом участке проходили с 2015 по 2017 год при содействии министерства обороны Британии, планировавшего расширение территории гарнизона. В ходе работ археологи также нашли глиняную посуду, кости животных, обработанные кремни и древесный уголь, что свидетельствует о проведении здесь массовых собраний.

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