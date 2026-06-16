Тропические бабочки-долгожители помогут раскрыть механизмы старения

Международный коллектив биологов обнаружил, что тропические бабочки-геликониды живут примерно втрое дольше и медленнее стареют, чем все другие бабочки из семейства нимфалид. Изучение различий в работе организма этих бабочек поможет раскрыть молекулярные механизмы старения, пишут ученые в статье, опубликованной в научном журнале Nature Communications.

"Механизмы старения слабо отличаются для разных видов живых существ, благодаря чему изучение долгоживущих видов живых существ позволит нам понять, как продлить жизнь человеку и сделать процесс старения более здоровым. К примеру, мы обнаружили, что тропические бабочки-геликониды живут втрое дольше их сородичей из семейства нимфалид, что также сопровождается их замедленным физиологическим старением", - пишут исследователи.

Такое открытие совершила группа биологов под руководством профессора Кембриджского университета Стивена Монтгомери при наблюдениях за жизнью нескольких десятков видов тропических бабочек-геликонид, широко распространенных в тропических регионах Центральной и Южной Америки. Схожим образом ученые изучили их ближайших родичей из семейства нимфалид, обитающих на юге США и других стран Нового Света.

В ходе этих наблюдений ученые и их добровольные помощники периодически отлавливали бабочек, особым образом помечали их, а также наблюдали за их популяциями, выращиваемыми внутри "домов бабочек" в питомниках и публичных зоопарках. Также исследователи собирали пробы тканей тела насекомых и отслеживали то, как менялась сила их мышц и другие показатели, отражающие скорость старения организма.

Проведенный исследователями анализ данных показал, что продолжительность жизни самых короткоживущих и долгоживущих бабочек различалась примерно в 25 раз - от 14 дней до 348 дней. При этом ученые обнаружили, что экваториальные и тропические виды геликонид жили в среднем втрое дольше, чем родственные им нимфалиды, что не было связано с различиями в их диете, положении в экосистемах или другими факторами.

Аналогичные различия ученые обнаружили и в том, насколько быстро дряхлели мускулы бабочек и уменьшалась масса их тела. У геликонид этот процесс протекал в несколько раз медленнее, чем у других нимфалид, что свидетельствует о наличии у них адаптаций, замедляющих старение организма и помогающих некоторым видам этих бабочек прожить около года, что является очень долгим сроком жизни для насекомых. Это делает их особенно интересными для дальнейшего изучения, подытожили ученые.