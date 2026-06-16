Найден способ улучшить подвижность при остеоартрите

Медики из Германии выяснили в рамках клинических испытаний, что введение в кровеносные сосуды коленного сустава набора из желатиновых микросфер приводит к улучшению мобильности и снижению болевых ощущений у 80% пациентов, страдающих от остеоартрита колен. Об этом сообщила пресс-служба Радиологического общества Северной Америки (RSNA).

"Мы показали, что блокировка сосудов при помощи быстро рассасывающихся желатиновых микросфер безопасна для пациентов и при этом она существенным образом снижает остроту боли и повышает подвижность коленного сустава на протяжении как минимум года после начала лечения", - заявил научный сотрудник Университетского медицинского комплекса Шарите Флориан Флекенштайн, чьи слова приводит пресс-служба RSNA.

Как отмечают медики, сотни миллионов людей по всей Земле страдают от различных форм остеоартрита, одной из самых распространенных вариаций которого являются повреждения коленного сустава. До недавнего времени было мало опций для лечения этой формы артрита, за исключением инъекций гиалуроновой кислоты, со временем теряющих эффективность и вынуждающих врачей проводить операцию по замене сустава.

Недавно ученые обнаружили, что остроту болевых ощущений в данном суставе можно уменьшить, если заблокировать часть коленных артерий, разрастающихся аномальным образом при развитии артрита. Это привело к появлению малоинвазивной терапии, в рамках которой в данные сосуды вводится набор из желатиновых микросфер, которые блокируют сосуды и со временем растворяются.

Немецкие медики всесторонне изучили эффект от применения этой терапии, заручившись поддержкой 194 пациентов с тяжелыми формами артрита, а также десяти больных, прошедших операцию по замене сустава и страдавших от хронических болей. Ученые на протяжении года отслеживали изменения в состоянии коленных суставов добровольцев и наблюдали за переменами в их самочувствии и подвижности.

Данные наблюдения не выявили серьезных побочных эффектов, которые вынудили бы врачей прекратить терапию, и указали на то, что состояние коленного сустава существенным образом улучшилось у 80% добровольцев. Также это привело к уменьшению остроты болевых ощущений в среднем на 47% и существенному увеличению мобильности и качества жизни пациентов. Все это говорит в пользу широкого использования данной процедуры для малоинвазивного лечения остеоартрита колен, подытожили ученые.