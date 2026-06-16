Почему провалились испытания нового лекарства от болезни Альцгеймера

Молекулярные биологи из Израиля обнаружили, что испытания давунетида, перспективного лекарства от болезни Альцгеймера, завершились неудачно по той причине, что препарат по-разному воздействует на самцов и самок грызунов и при этом эффективность его действия зависит от текущей фазы полового цикла самок. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Genomic Psychiatry.

"Мы проследили за проникновением давунетида в организм самок и самцов мышей при его вводе в носовую полость и раскрыли различия в биодоступности этого препарата, которые были связаны с эстрогеновым циклом у самок. Их организм особенно активно поглощал давунетид во время овуляции и незадолго до нее, в результате чего его пиковые концентрации были вдвое выше у самок", - говорится в исследовании.

Открытие было совершено группой молекулярных биологов под руководством профессора Тель-Авивского университета (Израиль) Илланы Гозес при поиске возможных причин того, почему испытания давунетида, перспективного интраназального препарата для лечения болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний, завершились неудачей как в опытах на животных, так и в клинических испытаниях с участием добровольцев.

Несколько лет назад профессор Гозес и ее коллеги обнаружили при повторном анализе собранных в рамках этих экспериментов данных, что давунетид не был полностью бесполезен - на самом деле он благотворно влиял на работу мозга самок грызунов и пациенток, страдавших от нескольких разных форм таупатий. Это открытие побудило биологов всесторонне изучить то, как данный препарат проникает в мозг животных, для чего они пометили его молекулы при помощи светящихся меток.

Последующие наблюдения за действием давунетида на лабораторных мышей показали, что характер проникновения этого средства в мозг особей разного пола действительно отличался, причем сила его действия на нервную систему самок сильно зависела от того, в какой фазе полового цикла они находились. В частности, во время овуляции или незадолго до нее давунетид вдвое эффективнее проникал в мозг самок, чем самцов, тогда как эти различия исчезали после завершения овуляции.

При этом ученые обнаружили, что препарат значительно медленнее выводился из организма самцов, в результате чего его средние концентрации в их теле были выше, чем у самок. Как предполагают ученые, и то, и другое связано с тем, что концентрация эстрогена в крови влияет на проницаемость барьера, отделяющего мозг от кровотока, а также на характер взаимодействия давунетида с различными клеточными системами. Это необходимо учитывать при дальнейших опытах с этим средством, а также с любыми другими лекарствами от нейродегенеративных болезней, подытожили профессор Гозес и ее коллеги.

О лекарстве

Давунетид представляет собой короткий фрагмент белка ADNP, который используется клетками мозга для стабилизации микротрубочек, играющих важную роль в транспортировке других пептидов. Мутации в структуре кодирующего его гена способствуют развитию болезни Альцгеймера и различных таупатий - нейродегенеративных заболеваний, при развитии которых в клетках мозга накапливаются "клубки" из поврежденных молекул тау-белка.