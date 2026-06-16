Исследователи смогли повысить эффективность активированного угля

Разработана новая технология по повышению эффективности активированного угля
Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали новую технологию повышения эффективности активированного угля. Они создали новое связующее из каменноугольной смолы, которое позволило увеличить сорбционную способность угля более чем в два раза, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
"Гранулированные активированные угли применяются для очистки воды и воздуха благодаря высокой пористости и удельной поверхности до тысяч квадратных метров, что обеспечивает эффективное поглощение токсичных примесей. Их получают формованием пасты из порошкообразного угля и связующего. Раньше для этого использовали лесохимическую смолу, перспективная же замена - каменноугольная смола. Однако ее высокая вязкость мешает получать однородные гранулы: они трескаются и теряют прочность. Ученые Пермского политеха разработали новое связующее на основе каменноугольной смолы с пониженной вязкостью, что позволило увеличить сорбционную способность готового угля в 2,3 раза", - сообщили в ПНИПУ.
Новая технология
Как рассказали ученые, все дело в специальной добавке к каменноугольной смоле - поверхностно-активном веществе (ПАВ), введение которого в состав смолы приводит к снижению вязкости связующего. В результате полученное вещество равномерно пропитывает угольную пыль, формируется однородная пластичная паста. Далее, чтобы получить гранулированный активированный уголь, пыль со связующим сначала формуют в гранулы, а затем подвергают двухступенчатой высокотемпературной обработке: пиролизу в бескислородной атмосфере, где удаляются летучие компоненты и закладывается основа пористой структуры, и активации при высокой температуре в окислительной среде.
"Проблема в том, что при использовании обычной каменноугольной смолы возможно получить гранулированный активированный уголь с низкими показателями прочности и площадью поверхности не более 600 кв. метров на грамм, что является недостаточным для глубокой очистки загрязненных сред. Но потенциал у материала гораздо выше: поры просто не успевают раскрыться, смола блокирует и препятствует их формированию. Добавка позволила поднять площадь до 1 038 кв. метров на грамм, то есть в 2,3 раза больше, чем была раньше", - отметил ассистент кафедры "Химия и биотехнология" ПНИПУ Егор Першин.
Кроме того, по словам кандидата химических наук, доцента кафедры "Химия и биотехнология" ПНИПУ Елены Фарберовой, ученые научились управлять процессом активации угля.
"На лабораторной установке мы меняли два параметра: температуру от 800 до 900 градусов и время обработки от получаса до полутора часов. На обычной смоле без добавки эти настройки почти не влияли на результат - уголь получался примерно одинакового качества. С использованием композиционного связующего все иначе: более высокая температура и продолжительность процесса активации позволили получать ГАУ с более развитой пористой структурой", - рассказала Фарберова.
Так, по данным вуза, разработанная технология позволяет заменить дефицитные лесохимические смолы на доступное сырье, а также получить активированный уголь с большей площадью абсорбируемой поверхности, что важно для территорий и объектов с сильным загрязнением воды и воздуха.