В России создали зубную пасту для людей с сахарным диабетом

Ученые Пензенского государственного университета создали зубную пасту для людей с сахарным диабетом на основе экстракта терминалии (дерева) и гомогената трутневого расплода (трутневое молочко). Комплекс снижает воспаление и способствует восстановлению тканей полости рта без использования синтетических антисептиков. О разработке «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе ПГУ.

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Люди с сахарным диабетом значительно чаще сталкиваются с заболеваниями полости рта — гингивитом, стоматитом, грибковыми инфекциями и воспалением десен. Причиной становятся ослабленный иммунитет, нарушение кровообращения и повышенный уровень глюкозы в слюне. При этом заживление тканей у таких пациентов происходит медленнее.

Как отмечают разработчики, большинство специализированных зубных паст содержат синтетические антибактериальные компоненты, например хлоргексидин.

«Средства с хлоргексидином нельзя использовать на постоянной основе, так как может возникнуть резистентность бактерий полости рта. Такие средства также могут вызывать потемнение эмали», — рассказал один из разработчиков пасты, старший преподаватель кафедры «Общая и клиническая фармакология» ПГУ Александр Митишев.

Новый гель, разработанный в ПГУ, не содержит сахаров и активных синтетических антисептиков. Его основу составляют экстракт терминалии, богатый полифенолами, флавоноидами и фенольными кислотами, а также гомогенат трутневого расплода, содержащий вещества, стимулирующие регенерацию тканей.

Для получения экстракта ученые разработали специальную технологию. Исследования показали, что максимальный выход биологически активных веществ достигается при измельчении сырья до 1 мм и экстракции в 40-процентном этиловом спирте в течение одного часа.

Первый прототип пасты создан совместно с фармацевтической компанией «Парафарм». В ближайшее время разработчики планируют провести фармакологические и доклинические исследования, после чего рассчитывают вывести продукт на рынок.