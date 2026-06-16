В Крыму исследуют влияние молекулярного водорода на стресс

Ученые Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского (КФУ) исследуют влияние молекулярного водорода при метаболическом синдроме и стрессе. У испытуемых после прохождения водородных сеансов наблюдалось снижение показателей тревожности и улучшение психоэмоционального состояния, сообщили ТАСС в пресс-службе КФУ.

"На данном этапе даже при хроническом стрессе, мощных выраженных стресс-факторах для животных мы выяснили, что молекулярный водород оказывает стресс-протекторное действие и его можно рекомендовать в качестве поддержки. <…> Мы уже начали проводить исследования на людях, у которых обнаружено снижение уровня тревожности испытуемых и улучшение когнитивных функций", - приводятся в сообщении слова доцента кафедры физиологии человека и животных Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ Дениса Хусаинова.

По его словам, у испытуемых после прохождения водородных сеансов наблюдалось достоверное снижение показателей тревожности и улучшение психоэмоционального состояния. Уже разработаны прототипы мультимодальных физиотерапевтических капсул с возможностью водородных интервенций. Устройства рассчитаны в том числе на людей с ограниченной подвижностью и могут использоваться одновременно несколькими людьми или даже животными.

Также изучается возможность использования молекулярного водорода в качестве корректора метаболических нарушений, в том числе у людей с метаболическим синдромом. В ходе экспериментов ученые обнаружили, что после десяти сеансов ингаляций с молекулярным водородом у пациентов с метаболическим синдромом значительно меняется соотношение метаболитов в метаболизме покоя: иногда оно возвращается к возрастной норме или даже приближается к более "молодому" состоянию.