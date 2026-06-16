Обнаружен способ снизить потерю костной массы

Гормональная терапия в период менопаузы может значительно снижать риск потери костной массы у женщин. К такому выводу пришли исследователи, представившие результаты работы на ежегодной конференции ENDO 2026.

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Ученые проанализировали данные 387 женщин в постменопаузе, которым в период с 2021 по 2025 год проводили исследование плотности костей. Около трети участниц получали гормональную терапию, тогда как остальные обходились без нее. Исследователи сравнили частоту остеопении и остеопороза — состояний, связанных со снижением плотности костной ткани и повышенным риском переломов.

Оказалось, что у женщин, получавших гормональную терапию, риск низкой минеральной плотности костей в позвоночнике и бедре был примерно на 69 процентов ниже. Эта связь сохранялась даже после учета возраста, времени, прошедшего после менопаузы, уровня витамина D, курения и других факторов здоровья.

Авторы отмечают, что многие женщины избегают гормональной терапии из-за опасений по поводу ее безопасности. Однако результаты исследования показывают, что помимо облегчения симптомов менопаузы она может играть важную роль в сохранении здоровья костей.

Ранее стало известно, что экстракт женьшеня помогает при остеопорозе и улучшает состояние костной ткани.