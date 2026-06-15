Ученые выяснили, что может быть причиной аутизма и СДВГ у детей

Трудности с зачатием и диагностика бесплодия могут быть связаны с незначительными отклонениями в поведении и развитии нервной системы у детей, выяснили американские ученые. Однако масштабное исследование, опубликованное в журнале JAMA Network Open, показало, что к этим рискам приводит не лечение бесплодия или процедура ЭКО, а сами факторы и причины, вызывающие проблемы с фертильностью у родителей.

Нарушения развития нервной системы в детском возрасте, включая расстройства аутистического спектра (РАС), синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и различные поведенческие проблемы, оказывают долгосрочное влияние на здоровье и благополучие ребенка. По мере того, как все больше семей прибегают к вспомогательным репродуктивным технологиям (ВРТ), научное сообщество стремится понять, могут ли сами методы лечения бесплодия или лежащие в их основе проблемы с фертильностью влиять на развитие детей. Предыдущие научные работы часто были недостаточно масштабными или не позволяли достоверно отделить влияние факта бесплодия от влияния применяемых медицинских процедур, рассказывает Medicalxpress.

Чтобы восполнить эти пробелы, исследователи проанализировали данные крупной когорты ECHO, изучив взаимосвязь между историей фертильности, методами лечения бесплодия и нейроразвитием детей. В исследовании приняли участие 15 382 пары «мать – ребенок» из 44 исследовательских центров в США, включая Пуэрто-Рико. Ученые объединили данные опросов и медицинские записи, чтобы классифицировать беременности на основе истории фертильности. Учитывались диагнозы, связанные с бесплодием, факты применения методов лечения, случаи множественных выкидышей и длительные попытки зачать ребенка. Развитие детей в возрасте от 2 до 10 лет оценивалось с помощью родительских анкет и врачебных отчетов о подтвержденных диагнозах РАС и СДВГ.

Результаты показали, что у детей родителей, сталкивавшихся с трудностями при зачатии, наблюдались чуть более высокие показатели поведенческих проблем и больше черт, характерных для аутизма. Также у них была выше вероятность постановки диагноза «расстройство аутистического спектра», даже если зачатие происходило естественным путем, без применения вспомогательных репродуктивных технологий.

Кроме того, исследование выявило связь между зачатием с помощью методов лечения бесплодия (не связанных с экстракорпоральным оплодотворением) и более высокой вероятностью развития СДВГ по сравнению с детьми, зачатыми естественным путем. При этом ученые не нашли убедительных доказательств того, что сама по себе процедура ЭКО оказывает негативное влияние на развитие нервной системы.