Ученые научились прогнозировать восстановление сердца после операции

Учёные Оренбургского государственного медицинского университета (ОрГМУ) разработали инновационную программу «Прогнозирование нормализации фракции выброса после чрескожного коронарного вмешательства».

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Разработка позволяет врачам рассчитать вероятность улучшения работы левого желудочка у пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Она ориентирована на пациентов с умеренно сниженной фракцией выброса (от 41 до 49 %) и прогнозирует, удастся ли повысить этот показатель до 50 % и выше через год после плановой операции.

Уточняется, что программа не имеет аналогов для данной категории больных сердечной недостаточностью. Разработку уже внедрили в клиническую практику Оренбургской областной клинической больницы № 2 и используют в образовательном процессе для подготовки специалистов.

«Программа работает на нескольких операционных системах и не требует предварительной установки, может быть встроена в уже существующие информационные медицинские системы. Она может использоваться кардиологами, терапевтами в научно-исследовательских и практических целях», – подчеркнули в медуниверситете.

Над созданием программы работали специалисты ОрГМУ: Сания Кулбаисова, Григорий Кузнецов и Павел Галин.