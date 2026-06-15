Ученые научились прогнозировать восстановление сердца после операции

Учёные ОрГМУ разработали программу прогноза восстановления сердца после операции
Учёные Оренбургского государственного медицинского университета (ОрГМУ) разработали инновационную программу «Прогнозирование нормализации фракции выброса после чрескожного коронарного вмешательства».
Разработка позволяет врачам рассчитать вероятность улучшения работы левого желудочка у пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Она ориентирована на пациентов с умеренно сниженной фракцией выброса (от 41 до 49 %) и прогнозирует, удастся ли повысить этот показатель до 50 % и выше через год после плановой операции.
Уточняется, что программа не имеет аналогов для данной категории больных сердечной недостаточностью. Разработку уже внедрили в клиническую практику Оренбургской областной клинической больницы № 2 и используют в образовательном процессе для подготовки специалистов.
«Программа работает на нескольких операционных системах и не требует предварительной установки, может быть встроена в уже существующие информационные медицинские системы. Она может использоваться кардиологами, терапевтами в научно-исследовательских и практических целях», – подчеркнули в медуниверситете.
Над созданием программы работали специалисты ОрГМУ: Сания Кулбаисова, Григорий Кузнецов и Павел Галин.