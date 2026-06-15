В РФ смогут прогнозировать нарушения у младенцев из группы риска

Ученые Сибирского медицинского университета (СибГМУ) разрабатывают диагностическую панель для недоношенных детей с массой тела от 500 г до 1,5 кг. Технология позволит с первого дня жизни выявлять риски бронхолегочной дисплазии и нарушений костной ткани, которые приводят к переломам костей, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Исследователи Сибирского медуниверситета разрабатывают новый подход к диагностике двух тяжелых состояний у недоношенных новорожденных с массой тела от 500 граммов до полутора килограммов. Почти у 70% таких детей встречаются бронхолегочная дисплазия и нарушения костной ткани, приводящие к спонтанным переломам конечностей и ребер. С помощью масс-спектрометрии ученые намерены создать диагностическую панель, позволяющую прогнозировать риски с первых суток жизни и своевременно корректировать терапию", - сообщили в вузе.

По словам декана педиатрического факультета СибГМУ, заведующего кафедрой госпитальной педиатрии Виктора Желева, диагностическая панель позволит с первых суток жизни стратифицировать недоношенных детей с экстремально низкой массой тела по группам риска бронхолегочной дисплазии и метаболических нарушений костной ткани. В отличие от существующих клинических рекомендаций, данный подход позволит не констатировать осложнение постфактум, а прогнозировать его развитие и персонализировано корректировать терапию уже в отделении реанимации.

Новый подход предполагает комплексный анализ: ученые исследуют не только стандартные биохимические показатели, но и метаболомный профиль, генетические маркеры формирования костной ткани, а также особенности гормонального фона. У недоношенных детей (22-28 недель) гормоны щитовидной железы работают иначе, а обмен веществ протекает по-другому - особенно на фоне внутривенного питания, когда ребенок получает все необходимое не через желудочно-кишечный тракт.

"Наша задача - по комплексу метаболических, генетических и гормональных показателей разделить пациентов на группы: тем, у кого риск низкий, достаточно наблюдения; детям со средним риском потребуется более частый контроль; а для группы высокого риска мы должны изменить тактику лечения еще до того, как произойдет перелом или разовьется дыхательная недостаточность. То есть медицинское вмешательство произойдет не только после возникновения проблемы, а во время возникновения факторов риска", - пояснил Желев.

Проект важен не только для неонатологии: у недоношенных снижение плотности костей и перенесенная бронхолегочная дисплазия могут в будущем привести к хроническим заболеваниям легких и остеопорозу. Новая диагностическая панель поможет предотвращать эти риски и выстраивать долгосрочное наблюдение за детьми. Проект реализуют на базе лаборатории трансляционной медицины Сибирского медуниверситета. Она открыта в рамках программы "Приоритет-2030".