Ученые из США создали новый способ редактирования генов эмбрионов

Группа ученых под руководством генетика из Колумбийского университета Дитера Эгли использовала новый метод редактирования генов для изменения ДНК в человеческих эмбрионах. По данным Futurism, целью исследования была не разработка новых методов лечения, а демонстрация того, что новый метод эффективнее старого (CRISPR) и не причиняет вреда.

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Однако исследователь в области редактирования генома Алексис Комор заявил, что Эгли и его коллеги нарушили существующее «джентльменское соглашение», проводя исследования в столь противоречивой области, и что это может открыть шлюзы для подобных экспериментов.

Сторонники технологии утверждают, что она позволит лечить болезни, а критики сравнивают ее с евгеникой, позволяющей родителям выбирать желаемые черты для детей. Первые эксперименты уже показали многообещающие результаты: в прошлом году девятимесячный ребенок был излечен от редкого генетического заболевания благодаря передовой генной терапии с использованием нового метода редактирования генов. При этом ученые признают, что предстоит еще много работы, прежде чем технологию можно будет использовать для лечения, говорится в материале.

Скоро родители смогут генетически «конструировать» своих детей, уверен президент РАН Геннадий Красников — настолько быстро развиваются технологии редактирования генома. «Вечерняя Москва» вместе с экспертами разбирается, где проходит грань между лечением наследственных болезней и опасной игрой в творца.