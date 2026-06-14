Ученые раскрыли, как кофе влияет на риск рака груди

Регулярное употребление кофе может быть связано с небольшим снижением риска развития рака молочной железы, особенно у женщин в постменопаузе. К такому выводу пришли авторы обзора и метаанализа, опубликованного в журнале Health Science Reports (HSR).

Исследователи проанализировали данные 31 когортного исследования, посвященного связи между потреблением кофе и риском рака молочной железы. Отдельно рассматривались кофе с кофеином, без кофеина и общее потребление напитка.

Анализ показал слабую, но устойчивую тенденцию к снижению риска заболевания при регулярном употреблении кофе. Наиболее выраженный эффект наблюдался у женщин в постменопаузе — в этот период происходит естественное снижение функциональной активности яичников и прекращение менструаций.

При этом ни кофе без кофеина, ни чистый кофеин не демонстрировали значимой связи с риском, что указывает на роль других компонентов напитка.

По данным авторов, потенциальный защитный эффект кофе может быть связан не с кофеином, а с комплексом биологически активных веществ, содержащихся в зернах. Среди них — полифенолы, включая хлорогеновые кислоты, а также антиоксиданты и соединения, влияющие на воспалительные процессы и обмен веществ.