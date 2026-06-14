К чему может привести воздействие химикатов пластика в раннем возрасте

Воздействие фталатов в период внутриутробного развития и раннего детства может повышать риск тревожности в будущем. К такому выводу пришли ученые из Медицинской школы Университета Буэнос-Айреса. Результаты исследования были представлены на конференции ENDO 2026 в Чикаго.

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Исследователи изучали влияние ди-(2-этилгексил)фталата (DEHP) — одного из самых распространенных пластификаторов, который используется при производстве гибких пластиков. Это вещество содержится в медицинских изделиях, игрушках, упаковке и других повседневных товарах.

В ходе эксперимента беременные крысы ежедневно получали DEHP с первого дня беременности до окончания вскармливания потомства. После того как детеныши-самцы достигли зрелости, ученые оценили их поведение с помощью стандартного теста на тревожность.

Выяснилось, что животные, подвергавшиеся воздействию фталата на ранних этапах развития, демонстрировали признаки повышенной тревожности. Они реже исследовали открытые участки лабиринта, предпочитая закрытые пространства, а также дольше оставались неподвижными — поведение, которое считается маркером тревожного состояния у грызунов.

Дополнительные эксперименты показали, что эти изменения связаны с нарушениями в работе нейроэндокринной системы. Когда животным вводили вещества, усиливающие действие тормозного нейромедиатора ГАМК, или тестостерон, признаки тревожности заметно ослабевали.

По словам руководителя исследования Освальдо Хуана Понсо, результаты показывают, что воздействие DEHP в критические периоды развития способно надолго изменить работу мозга и поведение, даже если контакт с веществом прекращается задолго до наступления взрослого возраста.

Хотя исследование проводилось на животных, авторы считают, что полученные данные требуют дальнейшего изучения потенциального влияния фталатов на психическое здоровье человека. Особенно это касается периода беременности и раннего детства, когда формируются основные нейронные сети мозга.